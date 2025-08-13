Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Ateşkes ABD arabuluculuğunda, net güvenlik garantileriyle sağlanmalı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaşı sona erdirmeye yönelik planının ateşkesi, ABD’nin arabuluculuğunda yürütülecek müzakereleri ve net güvenlik garantilerini öngördüğünü söyledi.

Zelenskiy, Avrupa liderleri ve ABD yetkilileriyle yapacağı temaslarda, Ukrayna ile ilgili hassas konuların mutlaka Ukrayna’nın katılımıyla görüşülmesi gerektiği mesajını vereceğini kaydetti. Avrupa’nın gelecekteki müzakere sürecine dahil olmasının önemine değinen Zelenskiy, “Şu anda bize güvenlik garantisi sağlayan Avrupa dışında kimse yok. Ordumuza sağlanan mali destek bile başlı başına bir güvenlik garantisidir” ifadelerini kullandı.

“Donbas’tan ayrılmayacağız”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in müzakerelerde Donbas’tan çekilmelerini talep edebileceğini belirten Zelenskiy, bunun mümkün olmadığını söyledi. “Donbas’tan ayrılmayacağız. Topraklarımız yasadışı şekilde işgal edilmiş durumda” diyen Zelenskiy, bölgenin stratejik önemine dikkat çekerek, olası bir çekilmenin yeni bir savaşa zemin hazırlayacağını vurguladı.

“Donbas, Rusya için gelecekteki saldırılar açısından sıçrama tahtasıdır. Buradan çekilirsek, Zaporijya, Dnipropetrovsk ve Harkiv’e kadar ilerleyebilirler” diyen Zelenskiy, bu nedenle mevcut mevzilerin korunmasının kritik olduğunu ifade etti.