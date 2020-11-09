Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, COVID-19'a yakalandı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, tüm önlemlere rağmen test sonucunun pozitif çıktığını belirtti. Kendisini karantinaya alacağını belirten Zelenskiy, "Çoğu kimse COVID-19'u atlatıyor. Ben de atlatacağım. Her şey iyi olacak." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA