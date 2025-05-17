Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kanada Başbakanı Carney ile görüştü

Zelenskiy, X hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İtalya'nın başkenti Roma'da Kanada Başbakanı Mark Carney ile görüştüğünü belirtti.

Ülkesine verdiği desteklerinden dolayı Kanada'ya teşekkür ettiğini kaydeden Zelenskiy, "Kalıcı bir barışı daha da yakınlaştırmak için neyin gerekli olduğunu konuştuk." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, savaşı bitirmesi için Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılmasını görüştüklerini kaydederek, "Temel öncelik Rusya'ya, savaşın sona ermesi yönünde gerçek adımlar atmasını sağlayacak şekilde baskı uygulamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna basınına göre Zelenskiy, Papa 14. Leo'nun pazar günkü göreve başlama törenine katılacak.