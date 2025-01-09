Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den kritik açıklama: Savaş 2025'te sona erecek mi?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2025'te ülkesi ve tüm Avrupa adına onurlu bir şekilde sona erdirilmesi için elinden geleni yapacağını belirtti.

Savaşın sonlandırılması çabasında ortak ülkelerin yardımlarına ihtiyaç duyduklarını belirten Zelenskiy, "Hepimiz, savaşın sona erdirilmesinin ortak hedefimiz olduğunu unutmamalıyız. Rusya'nın değil, bizim hedefimizdir" şeklinde konuştu.

"4 bin Kuzey Koreli asker çatışmalarda öldü"

Savaşa Kuzey Koreli askerlerin dahil edilmesinin Moskova'yı zor durumda bıraktığını belirten Zelenskiy, bugüne kadar 4 bin kadar Kuzey Koreli askerin çatışmalarda öldüğünü kaydetti ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na askerlerini gönderen Kuzey Kore'nin modern bir savaş tecrübesini "kolay" yöntemlerle kazanmaya çalıştığını ifade etti.

Rusya'nın 2025 yılında savunma bütçesini geçen yıla göre yüzde 25 arttırdığını da anlatan Zelenskiy, müttefiklerinden bu ülkeye yönelik daha fazla yaptırım uygulamalarını ve İHA üretimi konusunda da Ukrayna'yı desteklemelerini istedi.

"Kursk operasyonu savaşın en önemli zaferlerinden"

Ukrayna ordusunun geçen yıl Rusya'nın Kursk bölgesine düzenlediği saldırıya değinen Zelenskiy, "Kursk operasyonu bizim zaferlerimizden biridir. Bence, sadece geçen yılın değil, aynı zamanda savaş sırasındaki en büyük zaferlerden biridir" dedi. Zelenskiy, Kursk bölgesinde Ukrayna'nın saldırılarına karşılık verebilmsi için Rus ordusunun Ukrayna cephesinden 60 bin askeri geri almak zorunda kaldığını kaydetti.