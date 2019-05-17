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Ukrayna Dışişleri Bakanı istifa etti

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin istifasını açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı istifa etti
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin istifasını sundu. 

Klimkin, yaptığı açıklamada, "Söz verdiğim gibi biraz önce istifa dilekçemi imzaladım." dedi.

Parlamento çatısı altında siyasi mücadelesine devam edeceğini belirten Klimkin, "Ukraynalıların ne istediğini, bizden barış beklediğini biliyorum. Pek çok fikrim var, umarım bunları hayata geçiririm." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Vladimir Zelenskiy, 20 Mayıs'ta yemin ederek görevine başlayacak ve yeni kabineyi oluşturacak.

Kaynak: AA

rusya klimkin