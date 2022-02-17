'Ukrayna Donbass'a saldırdı' iddiası

Ukrayna'nın Donbass bölgesinde Rusya'nın desteklediği isyancılar, hükümet güçlerini son 24 saat içinde dört defa ateş açmakla suçlarken, Ukrayna hükümet güçleri ülkenin doğusundaki isyancıları hedef aldığı suçlamalarını reddetti.

İddia edilen saldırının ne boyutta olduğu hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ukrayna ve ülkenin doğusundaki çatışmaları izlemekle görevli Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan (AGİT) henüz bir açıklama yapılmadı.

İsyancılar saldırılarda ölü veya yaralı olup olmadığını tespit etmeye çalıştıklarını belirttiler.

Ukrayna ordusu ise suçlamaları redderken, asıl isyancıların Ukrayna ordusuna ateş açtığını savundu.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinin bir bölümünün 2014'te Rusya destekli isyancıların kontrolüne geçmesinin ardından pek çok defa hükümet güçleri ile isyancılar arasında silahlı çatışmalar yaşandı.

Ancak bu olay Rusya'nın Ukrayna sınırına 100 binden fazla asker yığdığı ve gerilimin yükseldiği bir dönemde gerçekleştiği için yakından izleniyor.

Rusya'nın desteklediği isyancılar ile hükümet güçleri arasında çatışma çıkması Batı ülkeleri ile Rusya arasındaki krizi tırmandırabilir. Rusya, Batılı ülkelerden NATO'nun Ukrayna'yı üyeliğe almayacağını taahhüt etmesini istemişti.

Batı ülkeleri Rusya'yı Ukrayna'ya saldırı düzenlemesi durumunda yeni yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Rusya herhangi bir saldırı planladığı iddialarını reddetmişti.

ABD'li istihbarat ajansları ayın başında Rusya'nın propaganda videoları düzenlemek gibi yöntemlerle Ukrayna'yı işgal etmek için bir bahane yaratabileceğini düşündüklerini iddia etmişti.

Luhansk'ın yönetimini elinde bulunduran isyancıların yaptığı yazılı açıklamada Ukraynalı askerlerin havan topu, taşınabilir roket atar ve makinalı tüfek kullanarak bugün dört defa ateş açtığı ifade edildi.

Açıklamada, "Ukrayna silahlı kuvvetleri, Minsk anlaşması kapsamında bölgeden çekilmesi gereken ağır silahları kullanarak ateşkesi ihlal etti." denildi.

Rusya hafta başında bölgede konuşlandırdığı birliklerden bazılarının tatbikatların ardından kışlalarına döndüğünü açıklayarak gerilimi hafifletmiş, ancak Batı ülkeleri bu hareketi teyit edemediklerini belirtmişlerdi.