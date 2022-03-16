Ukrayna: Düşman, gücünün yüzde 40'ını kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya ile Ukrayna savaşına ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Ukrayna topraklarına giren Rus ordusunun yüzde 40'ının, gücünü kaybettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genel olarak, 15 Mart 2022 itibarıyla Ukrayna topraklarında sözde 'operasyona' dahil olan birimlerin (Rus ordusu) yüzde 40 kadarı kaybedildi. Tamamen yok edildi veya savaş kabiliyetini kaybetti."

Açıklamada, son bir günde sadece Ukrayna'nın Chernobaevka bölgesindeki çatışmalar sırasında Rus ordusuna ait 7 savaş helikopterinin imha edildiği bildirildi.

Saldırılar gece de sürdü

Ukrayna’nın Dnipro Bölgesi’nde bulunan Nikopol kenti Belediye Başkanı Oleksandr Sayuk sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Harkov’a bağlı Oleksiivka ile Dnipro’ya bağlı Nikopol kentleri arasında bombardıman yapıldığını duyurdu. Sayuk, Nikopol kenti merkezine henüz bir saldırı gerçekleşmediğini, fakat bir saldırı durumda sirenleri duyan halkın derhal sığınaklara kaçmasını tavsiye etti.

Harkov’da da Rus saldırıları devam etti. Rus uçakları, kentin merkezi noktalarına saldırılar düzenledi.

Ukrayna'nın Çernihiv Bölge Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, Rus askerleri tarafından ikisi 17 ve biri 19 yaşında olan 3 gencin öldürüldüğü belirtilerek, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Odessa'ya top ve füze atışları

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus gemileri tarafından Karadeniz üzerinden Ukrayna'nın Odessa kentinin bombalandığını belirterek, "Birkaç saat önce Rus donanmasına ait gemiler Odessa Bölgesi'ndeki Tusla Köyü açıklarından sahil bölgesine top ve füze atışları gerçekleştirdi. İşgalciler kıyı savunma sistemimizi test etmeye çalışıyordu. Denizcileri karaya çıkarma girişiminde bulunmadılar." ifadelerini kullandı

Donetsk'e Ukrayna birliklerinden balistik füze saldırısı

Öte yandan gece saldırılarında Ukrayna’ya da suçlamalar geldi. Rusya yanlılarının elindeki Donetsk Bölgesi’ne, Ukrayna birlikleri tarafından OTR-21 Toçka taktik balistik füzeler ile saldırı yapıldığı belirtildi. Makiivka kentine yapılan saldırıda füzelerin bazı binalara isabet ettiği ve 2 dükkanda yangın çıktığı öğrenilirken, bu saldırılarda ölü veya yaralıların olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. (AA-İHA)