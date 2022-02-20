Ukrayna duyurdu: Donbass’ta saldırı, 1 ölü, 4 yaralı

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim artarken Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden Donbass’taki son duruma yönelik açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, 1 askerin daha hayatını kaybettiği, 4 askerin de ağır yaralandığı ifade edildi. Otomatik silahlar, havan topları ve tanksavarlarla açılan ateş sonucunda bugün saat 17:00 itibariyle 70 kez ihlal tespit edildiği duyuruldu.

Ukrayna ordusu tarafından durumun kontrol altında olduğu bildirilirken, gerektiğinde karşı tarafa aynı yolla cevap verileceği de belirtildi.

Öte yandan Ukrayna Ordusu, ayrılıkçılara ait bir İnsansız Hava Aracı'nın düşürüldüğü açıkladı.

Ölü sayısı 3'e yükseldi

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, daha önce Donbass’ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından açılan ateş sonucu 1 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Böylece bölgede hayatını kaybeden asker sayısı 3’e yükselmiş oldu.