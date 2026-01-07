Ukrayna, Fransa ve İngiltere arasında kritik imza

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi’nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İngiltere Başbakanı Starmer’ın Ukrayna’da barışın tesis edilmesi sonrasında çok uluslu güç konuşlandırılmasına ilişkin niyet beyanına imza atmalarının ardından söz alan Macron, "Bugün kalıcı barış için güçlü garantiler sağlanması konusunda önemli ilerlemeler kaydettik" dedi.

Paris’te Koalisyon Operasyonel Karargahı kurulacak

Bugün Paris’te bir araya gelen Gönüllüler Koalisyonu üyeleri, ABD ve Ukrayna tarafından ortak bir bildiri imzalandığını da duyuran Macron, "Paris Bildirisi, ilk kez Gönüllüler Koalisyonu’nu oluşturan 35 ülke, Ukrayna ve ABD arasındaki operasyonel uyumu açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

Ortak bildirinin Ukrayna için güçlü güvenlik garantilerinin unsurlarını tanımladığını ifade eden Macron, Gönüllüler Koalisyonu, ABD ve Ukrayna’nın koordinasyonu için Paris’te Koalisyon Operasyonel Karargahı kurulmasının da kararlaştırıldığını duyurdu.

"Türkiye’nin deniz alanındaki katkılarını özellikle takdir etmek istiyorum"

Macron, bugün Ukrayna’da sağlanacak ateşkesin denetlenmesine yönelik mekanizmaların kurulması, Ukrayna’ya uzun vadeli destek, Ukrayna’da hava, deniz ve karada çok uluslu bir güç oluşturulması ve dayanışma mekanizmasının hukuki bir çerçeveye oturtulması konularında mutabık kaldıklarını söyledi. Macron, "Bu çok uluslu güç, temas hattının gerisinde Fransa’dan Almanya ve Polonya’ya tüm genelkurmaylar arasında mutabık kalınan bir hatta konuşlandırılacaktır. Türkiye’nin de deniz alanındaki katkılarını özellikle takdir etmek istiyorum. Sorumluluk almaya hazır olduklarını ifade ettiler" dedi.

Tüm bu tedbirlerin barış anlaşmasının imzalanmasından hemen sonra Ukrayna ve Avrupa kıtası adına güvenlik garantilerinin mimarisi, planlaması, araçları ve kurallarını oluşturduğunu ifade eden Macron, "Bu güvenlik garantileri, herhangi bir barış anlaşmasının Ukrayna’nın teslimiyeti anlamına gelmemesini ve Rusya’nın Ukrayna için yeni bir tehdit oluşturmamasını sağlamak açısından kilit önemdedir" dedi.



Rusya’nın son 15 yılda Moldova, Gürcistan ve Ukrayna’ya ilişkin barış anlaşmalarını ihlal ettiğini söyleyen Macron, "Bu nedenle Paris Bildirisi, bu garantileri içermektedir" dedi.

"Güvenlik mimarisi, büyük ölçüde hazır"

Basın toplantısında söz alan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Gönüllüler Koalisyonu’nun bugüne kadarki en geniş kapsamlı toplantısında son derece somut sonuçlara ulaşıldığını söyledi. Zelenskiy, "Bir ortak bildiri ve üç ülke arasında imzalanmış bir niyet beyanı bulunuyor. Bu, koalisyonun ve Avrupa ülkelerinin barış için çalışma iradelerini ortaya koyuyor" dedi.

Gönüllüler Koalisyonu mensubu güçlerin konuşlandırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade eden Zelenskiy, "Hangi ülkelerin hava, deniz ve kara güvenliği için katkı sunacağını belirliyoruz. Kuvvetlerin nasıl finanse edileceği de netleştirilecek" dedi.

Ukrayna’daki kuvvetlerin temelini Ukrayna ordusunun oluşturacağını, Fransa, İngiltere ve diğer ortakların ise askeri teçhizat üzerinde çalışacağını ifade eden Zelenskiy, "Hangi ülkelerin ne katkı sunacağını biliyoruz. Barışçıl çözüme katkıya hazır olan tüm liderlere teşekkür ediyorum" dedi.

ABD heyetiyle ateşkesin izlenmesine ilişkin somut görüşmeler gerçekleştirdiklerini de belirten Zelenskiy, "Güvenlik mimarisi büyük ölçüde hazır ve artık ortaklarımız, Rusya’ya bu savaşın sona erdirilmesi için baskı yapabilir. Ukrayna, asla barışı engellemiş değildir. Saldırgan, Rusya’dır" dedi.

"Liderler olarak sürece dahil olabiliriz"

Barış müzakerelerine ilişkin sürece de değinen Zelenskiy, "Asıl üzerinde çalışmamız gereken konu toprak meselesi. Faydalı olabilecek bir dizi fikrimiz var. Eğer bazı başlıklar ekiplerimiz arasında çözülemez ve tıkanmış halde kalırsa, liderler olarak sürece dahil olabiliriz" şeklinde konuştu.

Fransa ve İngiltere Ukrayna’da askeri merkezler kuracak

İngiltere Başbakanı Starmer, ise Ukrayna’daki sürece ilişkin olarak son haftalarda müzakerelerde kaydedilen ilerlemelerin üzerine inşa edilen çok yapıcı bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi. Starmer, "Bugün, bir barış anlaşması olması halinde Ukrayna’ya güç konuşlandırılmasına ilişkin bir niyet beyanı imzaladık. Bu, uzun vadede Ukrayna’nın yanında durma yönündeki sarsılmaz taahhüdümüzün hayati bir parçasıdır" dedi.



İngiltere Başbakanı, "Bir ateşkesin ardından İngiltere ve Fransa, Ukrayna genelinde askeri merkezler kuracak ve Ukrayna’nın ihtiyaçlarını karşılamak üzere silah ve askeri teçhizatlar için korumalı tesisler inşa edecektir" ifadelerini kullandı.

Koalisyon ortakları ile birlikte ayrıca kayda değer bazı ilave adımlar üzerinde de anlaşma sağladıklarını söyleyen Starmer, "Birincisi, ateşkesin izlenmesine yönelik olarak ABD öncülüğündeki mekanizmaya katılacağız. İkincisi, Ukrayna’nın savunması için silahların uzun vadeli tedarikine destek vereceğiz. Ve üçüncüsü, Rusya’dan gelebilecek bir silahlı saldırı durumunda Ukrayna’yı desteklemeye yönelik bağlayıcı taahhütler konusunda çalışacağız" dedi.

"Almanya, sorumluluk kabul edecek"

Almanya Başbakanı Merz, bugünkü toplantıyı Ukrayna’da barışa giden yolda yeni bir adım olarak nitelendirdi. Dört yıllık savaşın ardından Ukrayna’da silahların nihayet susmasını sağlamak istediklerini vurgulayan Merz, "Ülke, insani bir enerji krizinin eşiğinde. Bu nedenle, hızlı sonuca ulaşmak için çabalarımızı artırıyoruz" dedi.



Güçlü güvenlik garantilerine dayanan bir ateşkes istediklerini söyleyen Merz, "Bugün ateşkes sonrasında Avrupa ve ortaklarının Ukrayna için yapabileceği katkıya odaklandık. Gönüllüler Koalisyonu olarak sorumluluklarımızı üstleneceğiz. Gelecekte Ukrayna’da silahlandırma, eğitim ve finansman yoluyla Rusya için caydırıcılık oluşturan güçlü silahlı kuvvetlerin bulunmasına yardımcı olmak istiyoruz" dedi.



Rusya ile sağlanacak ateşkesin Gönüllüler Koalisyonu’nun aktif rol oynayabileceği şekilde sağlanması gerektiğini kaydeden Merz, "Bir ateşkesin ardından Almanya, Ukrayna ve kıtanın tamamının güvenliği için sorumluluk kabul edecektir" ifadelerini kullandı.

"Güvenlik protokollerini büyük ölçüde bitirdik"

Trump’ın Özel Temsilcisi Witkoff, bugün ABD Başkanı Trump’ın damadı ve ABD müzakere heyetinin liderlerinden Jared Kushner ile yaklaşık 10 saat çalıştıklarını ve bu akşam da Ukrayna heyeti ile bir araya gelerek çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Trump’ın Ukrayna’da barış istediğini ve buna ulaşmak için mümkün olan her şeyi yapmaya kararlı olduklarını belirten Witkoff, "Cenevre’de başlayan süreçte çok ilerleme kaydettik. Oradan Berlin’e geçtik ve orada da çok ilerleme oldu. Sonra, Mar-a-Lago’da çok etkileyici bir toplantı yaptık. Bugün yaşanan her şeyin sonucunda daha da fazla ilerleme kaydetmeyi dört gözle bekliyoruz" dedi.

Witkoff, "Ukrayna halkının savaş bittiğinde bunun sonsuza dek biteceğini bilmesi için önemli olan güvenlik protokollerini büyük ölçüde bitirdik diye düşünüyoruz" dedi.

Aynı zamanda Ukrayna’nın geleceği için güçlü bir ‘refah anlaşması’nı tamamlamaya çok yakın olduklarını duyuran Witkoff, "Ukrayna halkı için çok ama çok büyük fırsatlar anlamına gelecek bu anlaşma, savaştan sonra evlerine dönen insanların harika işler bulabilecekler imkanlar oluşturacak. Bu çerçevede BlackRock ile Larry Fink ile birlikte çalışıyoruz ve bunun Ukrayna halkı için çok önemli olacağını düşünüyoruz" dedi.

Ukrayna heyeti ile yürütülen barış müzakerelerine ilişkin konulara da değinen Witkoff, "Toprak meselesine ilişkin seçenekler üzerinde konuşuyoruz: Bu konu en kritik başlık ve bu çerçevede görüşmeleri sürdüreceğiz. Bu konuda belirli tavizler üzerinde anlaşmaya varabileceğimizi umuyorum" dedi.

"ABD ordusunun inanılmaz kapasitesini gördünüz"

Basın toplantısında ABD’nin Gönüllüler Koalisyonu’nun sağlayacağı güvenlik garantilerine ek olarak nasıl bir nihai garanti mekanizması sunacağına ilişkin bir soruya cevap veren Kushner, "Bugün burada kaydedilen ilerleme olmadan barış mümkün olmazdı. Ukrayna, nihai bir anlaşma yapılacaksa, anlaşmanın ardından güvende olduğunu bilmek zorunda" dedi.

Venezuela’ya gerçekleştirilen saldırıya gönderme yapan Kushner, "Geçen hafta ABD ordusunun inanılmaz kapasitesini gördünüz. Bu, yapabileceklerimizin sadece küçük bir parçası" ifadelerini kullandı. Kushner, "Gerçek bir barışın mümkün olduğuna inanılıyor. Ve bunun arkasında durmanın yolları var" ifadelerini kullandı.