Ukrayna: Hayatını kaybeden Rus askeri sayısı 35 bin oldu

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasında 4 aydan fazla süren savaştaki durumla ilgili bilgi verildi.

Buna göre, bugüne kadar Ukrayna topraklarında ölen Rus askeri sayısı 35 bin oldu. Rus ordusuna ait toplam 1552 tank, 3 bin 687 zırhlı araç ve 2 bin 575 aracın yanı sıra 771 topçu sistemi, 243 çok namlulu roketatar, 101 hava savunma sistemi yok edildi.

Rusya'ya ait 217 savaş uçağı, 184 helikopter ve 636 insansız hava aracı vuruldu.