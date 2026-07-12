Ukrayna hükümeti baştan sona değişiyor

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Rusya ile savaş devam ederken Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, mevcut Başbakan Yuliia Svyrydenko ile bir araya geldiğini ve hükümetin yenilenmesi konusunda mutabakata vardıklarını açıkladı.

Zelenskiy açıklamasında, "Bakanlar Kurulu'nun yenilenmesine karar verdik. Başbakan olarak yürüttüğü istikrarlı ve başarılı çalışmalar için Yuliia Svyrydenko'ya teşekkür ediyorum. Kendisine ülkemiz adına önemli uluslararası ilişkileri yürüteceği yeni bir görev teklif ettim" ifadelerini kullandı.

Yeni görevi henüz açıklanmadı

2025 yılında başbakanlık görevine getirilen Svyrydenko'nun hangi göreve atanacağı ya da yerine kimin geleceği konusunda ise henüz açıklanmadı.

Ukrayna'da başbakan ve kabine değişikliklerinin yürürlüğe girmesi için son sözü parlamento söyleyecek. Ancak işgalden bu yana parlamento büyük ölçüde Zelenskiy yönetimine destek veriyor.

Saldırılar sürüyor

Hükümet değişikliği kararı, Rusya'nın Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürdüğü bir dönemde geldi.

Dnipropetrovsk bölgesine düzenlenen saldırılarda en az 3 kişi, Herson kentinde düzenlenen insansız hava aracı saldırısında ise 1 kişi yaşamını yitirdi.