Ukrayna, İHA üretim tesisi için Türkiye ile anlaştı

Ukrayna, insansız hava aracı (İHA) üretim tesisi ve İHA pilot yetiştirme merkezi kurmak için Türkiye ile anlaşma imzalamayı planladığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesinde basın açıklaması yapan Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Ukrayna'nın doğusundaki ateşkes ihlallerinin azaldığını ve son üç haftada herhangi bir zayiat verilmediğini belirtti.

Reznikov ayrıca Rusya'nın Ukrayna sınırına 115 bin asker konuşlandırdığını da açıkladı.

Ukrayna ve Rusya geriliminde arabuluculuk teklifinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı Volodymyr Zelenskiy ile bugün Kiev'de görüşecek.