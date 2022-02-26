Ukrayna, İl-76 tipi Rus askeri uçağını vurduklarını açıkladı
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus hava indirme birliklerini taşıyan bir uçağın vurulduğunu duyurdu.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna hava savunma sistemlerinin, Vasilkiv bölgesinde Rus hava indirme birlikleri paraşütçü askerleri taşıyan İl-76 model uçağı vurduğu bildirildi.
Kiev yakınlarında bulunan Vasilkiv, başkentin merkezine 35 kilometre mesafede bulunuyor.
Rus Su-25 savaş uçağı düşürüldü
Öte yandan Ukrayna'nın Vinnytsia bölgesinde Rus Su-25 savaş uçağının düşürüldüğü bildirildi.
Vinnytsia İl Devlet İdaresi Başkanı Sergiy Borzov, sosyal medya sayfasından yaptığı açıklamada, Kalinovka kasabası yakınlarında Ukraynalı askeri pilotlar tarafından Rus Su-25 savaş uçağının düşürüldüğünü kaydetti.