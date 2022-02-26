  1. Dünya Gazetesi
  2. Dünya
  3. Ukrayna, İl-76 tipi Rus askeri uçağını vurduklarını açıkladı
Takip Et

Ukrayna, İl-76 tipi Rus askeri uçağını vurduklarını açıkladı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus hava indirme birliklerini taşıyan bir uçağın vurulduğunu duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna hava savunma sistemlerinin, Vasilkiv bölgesinde Rus hava indirme birlikleri paraşütçü askerleri taşıyan İl-76 model uçağı vurduğu bildirildi.

Kiev yakınlarında bulunan Vasilkiv, başkentin merkezine 35 kilometre mesafede bulunuyor.

Rus Su-25 savaş uçağı düşürüldü

Öte yandan Ukrayna'nın Vinnytsia bölgesinde Rus Su-25 savaş uçağının düşürüldüğü bildirildi.

Vinnytsia İl Devlet İdaresi Başkanı Sergiy Borzov, sosyal medya sayfasından yaptığı açıklamada, Kalinovka kasabası yakınlarında Ukraynalı askeri pilotlar tarafından Rus Su-25 savaş uçağının düşürüldüğünü kaydetti.

Rusya, kıtalararası Topol-M balistik füzelerini nakletmeye başladıRusya, kıtalararası Topol-M balistik füzelerini nakletmeye başladıDünya

 

Zelenskiy: Bu gece dayanmalıyızZelenskiy: Bu gece dayanmalıyızDünya

 

Etiketler
Rusya