Ukrayna ile Rusya sivillerin tahliyesi konusunda anlaştı

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinde 8. güne girildi.

Ukrayna'daki çatışmalar sürerken, iki tarafın durumu müzakere etme çabası devam ediyor. İlki 28 Şubat'ta yapılan barış müzakerelerinde 2. toplantı sona erdi.

Müzakerelerin ikinci turuna Belarus'un Ukrayna ve Polonya’ya sınır şehri Brest ev sahipliği yaptı.

Müzakerelerin ilk hedefinin acil ateşkes olduğu açıklanırken tarafların sivillerin tahliyesi konusunda anlaştığı gelen ilk bilgiler arasında. Ateşkesin ne zaman başlayacağı ise henüz netleşmiş değil.

İki ülkenin heyetleri Belarus'ta 28 Şubat'ta bir araya gelmiş, ilk tur görüşmeleri yaklaşık 6 saat sürmüştü. Müzakerede herhangi bir mutabakata varılamamıştı.