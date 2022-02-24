“Ukrayna işgal altında, Türk vatandaşları ne yapacağını bilmiyor”

Begüm Demircioğlu



Ukrayna’da sirenler çalmaya başladığından bu yana sivil halk sığınaklara saklandı. Çok sayıda Türk vatandaşının yaşadığı Kiev’e saldırı sabah 04:00 sularında başladı. Kiev’in dışında kalan askeri üssün bulunduğu Brovary sabah 09:00 ve 12:00 sularında iki kere hedef alındı.

Türk vatandaşları sosyal medya üzerinden Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

Türk vatandaşlarından Denizhan Uğurlu, “Ukrayna işgal altında… Türk vatandaşları tedirgin. Şu an ne yapacağımızı bilmiyoruz. Havayolları kapalı, diğer sınırlar kapalı. Türkiye’den Dışişleri Bakanlığı’ndan haber bekliyoruz sadece.” sözleriyle yaşananları aktardı.