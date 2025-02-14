Ukrayna lideri Zelenski ABD-Rusya görüşmesi öncesi 'kırmızı çizgisi'ni açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna-Rusya savaşına müdahil olmasının ardından savaşın diplomasiyle çözüleceği umudu artıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Almanya'da ABD ve Rus yetkililerin görüşmesi öncesi 'kırmızı çizgisi'ni açıkladı.

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) kapsamında düzenlediği basın toplantısında konuşan Ukrayna lideri, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile de görüşeceğini aktardı.

Zelenski, iki gün önce ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü hatırlattı.

'Adil şekilde sonlanmalı'

Zelenski, devam eden Rusya-Ukrayna savaşının adil bir şekilde sona erdirilmesi için gereken çözümler ve güvenlik garantileri konusunda ABD tarafıyla görüşmeye devam ettiklerini kaydetti.

Kendileri için, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin kırmızı çizgi olduğunu vurgulayan Zelenskiy, Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna bölgelerini "Rus toprağı olarak" asla tanımayacaklarını söyledi.

1,5 milyon asker gerekiyor

Zelenski, NATO üyesi olmadığı sürece Ukrayna'nın Rusya'nın saldırılarını önlemesi için 1,5 milyon askerin yer aldığı bir orduya ihtiyaç duyacağını belirtti.

Ukrayna istihbaratından aldığı bilgilere dayanarak, Rusya'nın Belarus da dahil olmak üzere 100-150 bin askerden oluşan 15 tümen hazırlamayı planladığını öne süren Zelenskiy, Rusya'nın NATO ülkeleriyle savaşmak için hazırlık yapma ihtimalinin olduğunu söyledi.