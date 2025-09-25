Ukrayna Lideri Zelenskiy'den çarpıcı açıklama! Görevini bırakmaya hazır

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile süren savaş sona erdiğinde görevinden ayrılmaya hazır olduğunu açıkladı. Axios'a konuşan Zelenskiy, önceliğinin savaşı bitirmek olduğunu ve bu hedefe ulaştıktan sonra yeniden devlet başkanlığı için aday olmayı planlamadığını belirtti.

"Hedefim makamda kalmaya devam etmek değil"

Zelenskiy, Rusya ile devam eden çatışmanın sona ermesinin kendisi için en önemli amaç olduğunu vurgularken "Benim hedefim savaşı bitirmek, makamda kalmaya devam etmek değil" ifadelerini kullandı.