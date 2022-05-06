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Ukrayna: Mahkum takasında 41 kişi ülkeye döndü

Ukrayna, Rusya ile yapılan son mahkum takasında 41 kişinin Ukrayna'ya döndüğünü açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Ukrayna ve Rusya arasında mahkum takası yapıldı. Ukrayna, mahkum takası ile 41 kişinin ülkeye döndüğünü açıkladı. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, takas edilenler arasında 28 servis personeli ve 11’i kadın olmak üzere 13 sivilin bulunduğunu söyledi.

Geçtiğimiz ay da Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından Rusya’da tutuklu olan ABD'li eski Deniz Piyadesi Trevor Reed'in ABD’de hapis cezası verilen Rus pilot Konstantin Yaroshenko ile takas edildiği açıklanmıştı.

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