Ukrayna, Rus füzelerini Danimarka F-16'larıyla vurmaya hazırlanıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Danimarka'dan ikinci parti F-16 uçaklarını teslim aldıklarını duyurdu ve desteklerinden dolayı Danimarka halkına ve hükümetine teşekkür etti.

F-16 teslimatı sonrasında Zelenskiy, "Danimarka'dan gönderilen ikinci parti F-16 uçakları şu anda Ukrayna'da bulunuyor. Danimarkalılar tarafından ilk sağlanan uçaklar şimdiden Rus füzelerini vuruyor ve insanlarımızı ve altyapımızı kurtarıyor. Şimdi hava kalkanımız daha da güçlendirilmiştir. Eğer tüm ortaklarımız bu kadar kararlı olsaydı, Rus terörünü durdurmayı çoktan başarmış olurdu" dedi.

Son Rus saldırısında: 3 ölü, 17 yaralı

Ukrayna Acil Durumlar Devlet Servisi'nden yapılan açıklamada da Rusya'nın, Krivoy Rig kentine füze saldırısı düzenlediği belirtildi. Saldırıda bir sivil binanın isabet aldığı aktarılan açıklamada, saldırı sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.