Ukrayna: Rus ordusu 14 bin 200 asker kaybetti

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılar 23. günde devam ederken, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-18 Mart'taki kayıplarıyla ilgili verileri paylaştı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 14 bin 200 asker öldürüldü, Ruslara ait 93 uçak, 112 helikopter, 450 tank, 1448 zırhlı araç, 205 top, 72 roketatar sistemi ve 43 hava savunma sistemi imha edildi.

Açıklamaya göre, Rus güçleri 879 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 12 insansız hava aracı (İHA) da kaybetti.​​​​​​​​​​​​​​

İngiltere, Russia Today'in yayın lisansını iptal etti

İngiliz medya denetim kuruluşu Ofcom, Rus devletinin yayın organı Russia Today'in (RT) yayın lisansını "hemen geçerli olmak üzere" iptal ettiğini duyurdu.

Ofcom'dan yapılan açıklamada, söz konusu kararın alınmasında, RT'nin, Ukrayna'ya saldırı başlatan Rus devletince finanse edilmesi dahil "bir dizi faktörün" dikkate alındığını bildirdi.

Açıklamada, "Ofcom'un kararı, RT'nin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin güncel olayların ve RT haberlerinin tarafsızlığı konusunda devam eden 29 soruşturmanın eşliğinde geldi." ifadesine yer verildi.

Ofcom'un, izleyicilerin, İngiltere'nin yayın düzenleyici rejimine olan güveninin yanı sıra kamu güvenini korumanın da önemini ciddiye aldığı belirtilen açıklamada, ancak mevcut koşullarda RT'nin sorumlu bir yayıncı olabileceği konusunda tatmin olunmadığı sonucuna değinildi.

Açıklamada, "Bu nedenle Ofcom, RT'nin yayın lisansını derhal yürürlükten kaldırıyor." ifadesi kullanıldı.