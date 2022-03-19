Ukrayna: Rus ordusu 14 bin 400 asker kaybetti

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahalenin 24. gününe girilirken Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-19 Mart'taki kayıplarıyla ilgili verileri paylaştı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 14 bin 400 asker öldürüldü, Ruslara ait 95 uçak, 115 helikopter, 466 tank, 1470 zırhlı araç, 213 top, 72 roketatar sistemi ve 44 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 914 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 17 insansız hava aracını (İHA) da kaybetti.​​​​​​​​​​​​​​ (AA)

Rusya'dan açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov da Ukrayna'nın kayıplarını açıkladı.

Konaşenkov, operasyonun başlamasından bu yana Ukrayna'nın 196 insansız hava aracı, bin 438 tank ve zırhlı muharebe aracı, 145 çok namlulu roketatar, 556 topçu sistemi ile bin 237 özel askeri aracının vurulduğunu bildirdi.