Ukrayna: Rus ordusu 15 bin 800 asker kaybetti

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahalenin birinci ayında iki taraftan da savaşın ortaya çıkardığı tablo ile ilgili açıklamalar devam ediyor.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-24 Mart dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 15 bin 800 asker öldürüldü, Ruslara ait 108 uçak, 124 helikopter, 530 tank, 1597 zırhlı araç, 280 top, 82 roketatar sistemi ve 47 hava savunma sistemi imha edildi.

Açıklamaya göre, Rus güçleri 1033 araç, 4 hafif sürat teknesi, 72 yakıt aracı ve 50 insansız hava aracını da kaybetti.​​​​

Ukrayna, Rusya'nın asker kaybının 16 bine yaklaştığını duyururken, 21 Mart'ta Rus basınında yayımlanan haberlere göre, Rusya'nın toplam asker kaybının 10 bine yaklaştığı ifade edilmişti.