Ukrayna: Rus ordusu 20 bin 600 asker kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-18 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 20 bin 600 asker öldürüldü, Ruslara ait 167 uçak, 147 helikopter, 790 tank, 2 bin 41 zırhlı araç, 381 top, 130 roketatar sistemi ve 67 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1487 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 155 insansız hava aracını da kaybetti.

Günlük 381 kayıp

Ukrayna'nın verdiği bilgilere göre, 54 gündür devam eden savaşta Rusya günlük ortalama 381 askerini yitirmiş oldu.

Batılı kaynakların iki hafta önce verdiği rakamlara göre, Rusya'nın toplam asker kaybı 7 bin civarındaydı.

Rusya ise, savaşın 30. gününe denk gelen 25 Mart'ta yaptığı açıklamada, 1351 askerinin öldüğünü, Ukrayna'nın ise 14 binden fazla askerini yitirdiğini duyurmuştu.

Ukrayna da 24 Mart'ta Rusya'nın 15 bin 800 askerinin öldürüldüğünü açıklamıştı. Duyurulan rakamlar arasında uçurum söz konusuyken, Ukrayna kendi asker kayıplarıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Ukrayna dünkü açıklamada, Rus ordusunun 20 bin 300 asker, 165 uçak, 146 helikopter ve 773 tankını kaybettiğini duyurmuştu.