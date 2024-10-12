Ukrayna, Rus ordusuna hizmet eden petrol deposunu vurdu

Ukrayna ordusu, Rusya'nın ilhak ettiği Luhansk bölgesindeki petrol deposuna saldırı düzenledi. Ukraynalı yetkililer, Rus ordusuna hizmet eden deponun gece vurulduğu bilgisini verdi.

Kiev'de patlama sesleri

Öte yandan, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki polis departmanın Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Rus ordusu Kupyansk şehrine saldırı düzenledi. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Zaporijya Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı İvan Fedorov da Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Zaporijya'ya düzenlediği saldırılarda 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko Telegram hesabından yaptığı açıklamada, gece saatlerinde başkent Kiev'e düzenlenen saldırıya karşı hava savunma sistemlerinin çalıştığını ve kentte patlama seslerinin duyulduğunu kaydetti. Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetlerinin Telegram hesabından yapılan açıklama göre, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna'nın bazı bölgelerine fırlattığı 28 insansız hava aracından (İHA) 24'ü hava savunma kuvvetlerince imha edildi.