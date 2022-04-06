Ukrayna: Rus ordusundan 18 bin 600 asker öldürüldü

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin 6. haftasında iki taraf arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-6 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Ukrayna'nın verdiği bilgilere göre, Rus ordusundan 18 bin 600 asker öldürüldü, Ruslara ait 150 uçak, 135 helikopter, 684 tank, 1861 zırhlı araç, 332 top, 107 roketatar sistemi ve 55 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1324 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 96 insansız hava aracını da kaybetti.​​​

Ukrayna'nın verdiği bilgilere göre, 40 günden fazladır devam eden savaşta Rusya günlük ortalama 440 askerini yitirmiş oldu.

Rusya ise, savaşın 30. gününe denk gelen 25 Mart'ta yaptığı açıklamada, 1351 askerinin öldüğünü, Ukrayna'nın ise 14 binden fazla askerini yitirdiğini duyurmuştu.

Ukrayna da 24 Mart'ta Rusya'nın 15 bin 800 askerinin öldürüldüğünü açıklamıştı. Duyurulan rakamlar arasında uçurum söz konusuyken, Ukrayna kendi asker kayıplarıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.