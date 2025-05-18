Ukrayna: Rusya, 273 İHA ile saldırı düzenledi

Ukrayna ordusu, Rusya'nın ülkenin çeşitli bölgelerine 273 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini duyurdu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, saldırıların Kiev, Donetsk ve Dnipropetrovsk bölgelerini hedef aldığı belirtildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, saldırılarda simülatör ve saldırı tipi İHA'ların kullanıldığı, 88 İHA’nın imha edildiği ve 128 İHA'nın yönünün değiştirilerek etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

1 kişi hayatını kaybetti

Kiev bölgesindeki Obukhiv ilçesinde bir eve düzenlenen İHA saldırısında 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin ise yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı.

Acil Durum Servisi (DSNS) tarafından yapılan açıklamada, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. Saldırıların ardından Ukrayna halkına, sığınaklarda kalmaları ve güvenlik talimatlarına uymaları yönünde çağrıda bulunuldu.