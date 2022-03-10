Ukrayna: Rusya 335 tank, 49 uçak ve 81 helikopter kaybetti
Ukrayna'nın açıklamasına göre, Rus ordusundan 12 binden fazla asker öldürüldü, Ruslara ait 49 uçak, 81 helikopter, 335 tank, 1105 zırhlı araç, 123 top, 56 roketatar sistemi ve 29 hava savunma sistemi imha edildi.
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahalenin 15. gününe girilirken Ukrayna, Rus ordusunun 335 tank, 49 uçak ve 81 helikopter kaybettiğini duyurdu.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-10 Mart'taki kayıplarıyla ilgili veriler paylaştı.
Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 12 binden fazla asker öldürüldü, Ruslara ait 49 uçak, 81 helikopter, 335 tank, 1105 zırhlı araç, 123 top, 56 roketatar sistemi ve 29 hava savunma sistemi imha edildi.
Rus güçleri ayrıca son 15 günde Ukrayna'da 526 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 7 İHA kaybetti.