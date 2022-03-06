Ukrayna: Rusya, insani koridorun açılmasını engelledi

Vereşuk, yaptığı açıklamada, dün tarafların Mariupol'da tahliye koridorunu açma konusunda anlaştığını, ancak sabah saatlerinde saldırıların başladığını ve tahliyenin yapılamadığını kaydetti.

Rusya’nın Mariupol'a gidecek insani yardım konvoyu ile oradan tahliyenin yapılması gereken yola yine ateş ettiğini belirten Vereşuk, "İnsani koridorlar açmaya çalışıyoruz. Bugün yine Mariupol’dan tahliye yapılması gerekiyordu. Rusya’nın hareketi hayal kırıklığı yaratıyor, insani koridorun açılmasını yine engellediler." dedi.

Zaporijya'dan bugün gelmesi gereken 8 kamyondan oluşan insani yardım konvoyunun Mariupol'a yiyecek ve ilaç getirmesi, 30 otobüsün ise, dönüşte kadın, çocuk ve yaşlıları tahliye etmesi gerektiğini belirten Vereşuk, ancak Rusya’nın bombardımanı nedeniyle insani koridorun açılamadığını ifade etti.

Ukraynalı yetkililer, dün, Rus tarafının ateşkes ihlali nedeniyle Mariupol ve Volnovaha kentlerinden tahliyelerin yapılamadığını açıklamıştı.