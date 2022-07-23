Ukrayna: Rusya, Odessa limanını füzeyle vurdu

Ukrayna Güney Harekat Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun 4 füzeyle Karadeniz'deki Odessa limanını hedef aldığı bildirildi.

Açıklamada, "Düşman Kalibr seyir füzeleri ile Odessa deniz ticaret limanına saldırdı. Füzelerde 2'si hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü, 2'si limanın altyapısına isabet etti." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna'dan tepki

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Odessa limanına füze saldırısı, verdiği sözleri tutmaması ve İstanbul anlaşması kapsamında BM ve Türkiye nezdindeki taahhütlerine uymaması 24 saatten az sürdü. Yerine getirmemesi durumunda Rusya, küresel gıda krizinin tüm sorumluluğunu üstlenecektir." ifadelerini kullandı.