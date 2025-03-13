Ukrayna-Rusya savaşında kritik gün! Putin'den mesaj gibi ziyaret

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından gündemine aldığı ilk konulardan olan Rusya-Ukrayna savaşında önemli gelişmeler yaşanıyor.

ABD'nin istihabarat ve askeri yardımları bir süreliğine kesip sonra yeniden başlattığı Ukrayna Rusya'yla geçici bir ateşkesi kabul ederken, gözler Moskova yönetiminde.

İki taraf arasında en etkin rolü ise ABD oynuyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna'nın kabul ettiği ateşkes için "Top artık Rusların sahasında" derken, bugün önemli bir gelişme var.

Moskova'da kritik görüşme

Moskova'dan "Acele etmek istemiyoruz" yanıtını alan ABD, bugün ülkeye bir heyet gönderdi. ABD'li ve Rus heyetler ateşkesi masaya yatıracak; ABD'nin ateşkesin detayları hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Moskova yönetimiyle görüşecek heyette kimin yer aldığını açıklamadı. Görüşmenin ardından resmi bir bilgilendirme bekleniyor.

Putin üniformayla sahada

Tüm bu gelişmeler sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin askeri üniforma giyerek sahaya gitti.

Putin, bir kısmı Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunan Kursk bölgesindeki bir komuta merkezini ziyaret etti.

Bölgedeki son durum hakkında Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’dan bilgi aldı.