Ukrayna: Rusya, Vinnıtsya kentine füze saldırısı düzenledi
Ukrayna'dan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Vinnıtsya kentine düzenlediği füze saldırısında 21 kişi yaşamını yitirirken, 52 kişi yaralandı.
Ukrayna'nın Vinnıtsya kentine Rus ordusu tarafından füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.
Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, saldırı sonucu kent merkezinde 55 binanın hasar gördüğü bildirildi.
Açıklamada, saldırıda 3'ü çocuk 21 kişinin hayatını kaybettiği, 52 kişinin ise yaralandığı belirtilerek, yaralılardan 34'ünün durumunun ağır olduğu ifade edildi. Servis, 42 kişinin ise kaybolduğunu duyurdu.
Vurulan noktalardan birinde çıkan yangının bölgedeki otoparka sıçradığı ve 40 aracın yandığı ifade edildi.