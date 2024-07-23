Ukrayna, Rusya'da feribotu vurdu: Ölü ve yaralılar var

Rusya’nın Krasnodar bölgesi Valisi Veniamin Kondratyev, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin, Kafkas limanındaki bir feribota insansız hava aracıyla (İHA) saldırdığını bildirdi.

Kondratyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna yönetiminin Krasnodar bölgesi topraklarına terör saldırısı düzenlediğini belirterek, “Ukrayna ordusu Kafkas limanında bu sabah bir feribota İHA saldırısı düzenledi” ifadelerini kullandı.

Saldırıda çıkan yangının yayılma tehlikesinin bulunmadığını belirten Kondratyev, saldırı sonucunda mürettebat ve liman çalışanlarından ölen ve yaralananların olduğunu aktardı.

TASS haber ajansının, Rusya Acil Durum Bakanlığının yerel yetkililerine dayandırarak verdiği haberde, saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, beş kişinin yaralandığı ifade edildi.

Rusya: Batılı eğitmenleri vurduk

Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde Batılı ülkelerden gelen 50'ye yakın askeri eğitmeni İskender-M balistik füzesi ile vurarak etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"İskender-M taktik füze sistemi askeri birliği Harkiv bölgesindeki Dergaçi yerleşim biriminde Batılı ülkelerden gelen eğitmen ve paralı savaşçıların bulunduğu geçici konuşlanma noktasına füze saldırısı düzenledi. Saldırı sonucunda 50'ye yakın yabancı eğitmen öldürüldü"