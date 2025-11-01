Ukrayna, Rusya'nın petrol boru hattını vurdu

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü (GUR), Rusya’nın Moskova bölgesindeki “Koltsovoy” petrol boru hattına yönelik sabotaj düzenlendiğini duyurdu.

GUR’un açıklamasına göre, Ramenskoye ilçesinde yer alan hatta saldırı gerçekleştirildi ve “kritik askeri altyapı tesisinin” devre dışı bırakıldığı belirtildi.

Yaklaşık 400 kilometre uzunluğundaki boru hattı, Rus ordusuna yakıt sağlamakla suçlanıyor.

Balistik füze saldırısı

Mıkolayiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Vitaliy Kim, Rus ordusunun kente “İskender-M” tipi misket başlıklı balistik füze fırlattığını açıkladı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

223 İHA saldırısından 206’sı etkisiz hale getirildi

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya’nın gece boyunca ülkeye 223 insansız hava aracıyla saldırdığını bildirdi.

Ukrayna savunma sistemleri, bu İHA’lardan 206’sını imha etti veya yönünü değiştirerek etkisiz hale getirdi.