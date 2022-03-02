Ukrayna: Saldırı pozisyonuna da geçtik

Rusya’nın Ukrayna saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç ülke genelindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna olarak strateji değiştirdiklerini ifade eden Arestoviç, “Düşman Kiev’e yaklaşmaya çalışıyor ama beceremiyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Rus ordusunu bombaladı ve düşman ağır kayıplar verdi. Çernihiv ve Sumi bölgesinde düşman durduruldu. Harkov’u ağır şekilde vuruyorlar ve şehri önce manevi olarak yıkmak istiyorlar. Bizim Silahlı Kuvvetlerimiz karşılık veriyor. Harkov’un üstünde uçan uçaklardan bazıları düşürüldü. Savaşın 7’nci gününde sadece savunma değil saldırı pozisyonuna da geçtik. Topraklarımızı işgalcilerden arındıracağımız gün de gelecek." şeklinde konuştu.

"Nükleer enerji santraline ilerlemek istediler”

Rus ordusunun, nükleer enerji santralinin olduğu Zaporijya kentine girmeye çalıştıklarını ifade eden Arestoviç, "Mariopol’de durumlar sakin. Silahlı Kuvvetler her daim hazır. Herson’da sokak çatışmaları devam ediyor. Krivoy Rog şehrinde büyük Rus konvoyu imha edildi. Zaporijya’da nükleer enerji santrali mevcut. Şehrin girişinde Rus ordusu geri püskürtüldü." ifadelerini kullandı.

"Belarus’a kaçıyorlar”

Arestoviç, "Birçok işgalci zırhlı araçlarını terk edip Belarus sınırına kaçıyor. Yakında Rus askerlerinin kendilerine verilen emirlere uymayacaklarını düşünüyorum. Elimizdeki resmi bilgilere göre acemi Rus askerleri de savaşa gönderiyorlar. Bu, Rusya’da askeri yetersizliğin ispatıdır. Düşman mağlup edilecek zafer bizim olacak." dedi.

"7 günde 2 binden fazla sivil hayatını kaybetti"

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında bilanço ağırlaşıyor. Ukrayna Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda ağır kayıplar verildiği belirtilerek, "160 saati aşan sürede Ukrayna ve tüm Ukrayna halkı, Rus ve Belarus'un sinsi saldırılarına maruz kalıyor, her saat kadınlarımız ve çocuklarımız hayatını kaybediyor. Rusya savaşın ilk 7 gününde altyapılar, hastaneler, kreşler ve konutları yok etti. Bu süre zarfında 2 binden fazla Ukraynalı sivil hayatını kaybetti." denildi.

Can kayıplarının daha da artmaması için çalışıldığının aktarıldığı açılamada, "Düşman bombardımanı sonrasında çıkan 400'ün üzerinde yangın söndürüldü. 500'ün üzerinde insan tahliye edildi. 150'den fazla insanın hayatını kurtarmayı başardık. 10 kurtarma görevlisi ise hayatını kaybetti, 13 görevli yaralandı." ifadeleri kullanıldı. İnsani yardım sağlayan Polonya'ya ve Ukrayna'ya komşu diğer ülkelere teşekkür edildi.