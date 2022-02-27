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Ukrayna: Saldırılarda 14'ü çocuk 352 sivil öldü

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rusya’nın 23 Şubat’tan bu yana Ukrayna’ya yönelik düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk 352 sivilin hayatını kaybettiği, 116'sı çocuk olmak üzere bin 684 kişinin de yaralandığını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Rusya’nın 23 Şubat’tan bu yana Ukrayna’ya yönelik düzenlediği saldırılar devam ederken, can kaybı giderek artıyor.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın saldırılarında bugüne kadar 14'ü çocuk 352 sivilin hayatını kaybettiğini, 116'sı çocuk olmak üzere bin 684 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

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