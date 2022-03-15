Ukrayna: Savaş mayısta bitebilir

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri müdahale 20. gününe girerken, Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından yeni bir açıklama yapıldı.

Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Oleksiy Arestovich, Rusya’nın savaşmak için kaynaklarının tükeneceğini iddia ederek, “Rusya’nın Ukrayna’ya başlatmış olduğu savaş, mayıs ayında bitebilir. Hatta bu tarih daha da erken olabilir. Mümkün olan en geç tarihten bahsediyorum. İki ülke arasında barış sağlanmalı.” ifadelerini kullandı.

Arestovich, ayrıca iki ülke arasında barış sağlansa dahi küçük çaplı çatışmaların 1 yıl boyunca devam edebileceğini belirtti.

Sumi kentinde tahliyeler yeniden başladı

Ukraynalılar, barınaklara ve metro istasyonlarına sığınırken, pek çok kişi de Ukrayna’yı terk ederek komşu ülkelere geçiyor. Ülkenin çeşitli yerlerinde vatandaşların tahliyesine devam edilirken, Sumi kentinde de yeniden başlayan tahliyelerle birlikte Ukraynalılar kentten ayrılıyor. Vatandaşların tahliyesi, çok sayıda otobüs ve sivil araçlarla gerçekleştiriliyor.

2 kişi hayatını kaybetti

Podol semtinde 10 katlı bir binaya isabet eden bomba nedeniyle binanın 1. ve 5. katı arasındaki daireler ağır hasar gördü. Sabah saatlerinde yaşanan saldırıya dair ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Olay yerine çok sayıda arama ve kurtarma ekibi sevk edilirken, enkaz bölgesinde çalışmalar devam ediyor.

Kiev’de hedef alınan bir diğer semt olan Svyatoshin’de ise 2 binaya bomba düştü. Olay sonrası 9 katlı binada başlayan yangına 10 personel ve 5 teknik araç ile müdahale edildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yine Svyatoshin semtinde bomba isabet eden 15 katlı binada ise 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler tarafından kurtarılan 35 kişi güvenli bölgeye tahliye edilirken, 52 personel ve 14 teknik araçtan oluşan arama kurtarma ekibi olay yerindeki çalışmalarını sürdürüyor.