Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde Rus-Alman ihtilafı kızışıyor

DIŞ HABERLER SERVİSİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın devreye gir­mesiyle Ukrayna’da düğüm çözülme aşaması­na geldi. Rusya Devlet Başka­nı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Ze­lenskiy’nin önümüzdeki gün­lerde görüşmesi bekleniyor. Savaşın taraflarından Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden ise farklı tonda mesajlar gelmeye devam ediyor. Gerhard Schrö­der ve daha sonra Angela Mer­kel’in yönetimde olduğu dö­nemlerde Rusya ile sıkı ilişki­lere sahip Almanya, Trump’ın girişimlerine yönelik şüpheci tavrılar sergiliyor. Almanya Dı­şişleri Bakanı Johann Wadep­hul dün, Hırvatistan ziyaretin­de Trump, Putin ve Zelenskiy arasında olası üçlü görüşme ih­timalini düşük bulduğunu, Pu­tin’in zaman kazanmaya çalış­madığını göstermesi gerektiği­ni söyledi.

“Rusya’ya baskı artırılmalı”

Wadephul, Ukrayna’nın bir “dönüm noktasında” bulundu­ğunu söyleyerek, “Ukrayna’nın kendisini savunmada desteği­mize ihtiyacı var. Barış müza­kereleri yönünde ilerlememiz iyi bir şey” dedi. Putin’in bu üç­lü görüşme için “hazır olmadı­ğını” savunan Alman Bakan, “Şimdi Putin’in adil bir barış için hazır olduğunu ve zaman kazanmaya çalışmadığını gös­termesi gerekir, ancak bu ko­nuda hala bazı şüpheler var. Putin zaman kazanabileceğini düşünüyorsa da yanlış hesap­lıyor zira Ukrayna’ya desteği­miz azalmayacak” diye konuş­tu. Avrupa’nın Ukrayna’ya des­teğini devam ettireceğini dile getiren Wadephul, Rusya’ya baskının artırılması gerektiği­ni vurguladı.

“Babacık Trump’ı kızdırmaya gerek yok”

Almanya cephesinden gelen bu açıklama üzerine Putin’in uluslararası ekonomik işbirli­ğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, Almanya’daki ekonomik sorunların yanlış po­litikalar nedeniyle yaşandığı­nı belirterek, “Belki de (Alman­ya Başbakanı Friedrich) Merz, Avrupa Birliği’nin (AB) ener­ji intiharını durdurur ve Rus­ya, eski ve yeni ortağı olur” de­di. Rusya Doğrudan Yatırım Fo­nu Başkanı da olan Dmitriyev, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Merz’in ABD’ye yönelik “belki de ye­ni ortaklar bulmalıyız” açıkla­masını alıntılayarak, “Merz’in sözlerini daha dikkatli seçme­si gerekebilir. Babacık Trump’ı kızdırmaya gerek yok” ifadele­rini kullandı. Merz’in, Alman­ya’daki “refah devletinin” ar­tık ekonomik açıdan karşıla­namayacak noktaya ulaştığına dair açıklamalarını da değer­lendiren Dmitriyev, “Belki de Merz’in bahsettiği kriz gökten zembille inmemiştir. Yıllarca alınan yanlış kararların ve uy­gulanan kötü politikaların fa­turasıdır ve bu kötü politikalar devam ediyor” görüşünü dile getirdi. Şansölye Merz, önceki gün yaptığı açıklamada Alman­ya’nın refah düzeyini mevcut ekonomik üretimle karşılaya­mayacağını belirterek, sosyal sigorta sisteminde reformlar için çalışmalar yürüttüklerini söylemişti.

“Avrupalılar güvenlik meselesini çarpıtıyor”

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin ile Zelenskiy’nin görüşmesi ihti­maline ilişkin, “Putin, Zelens­kiy ile ancak bir zirve için gün­dem hazır olduğunda görüş­meye hazır fakat bu gündem şu anda kesinlikle hazır değil” de­di. Bakan Lavrov, ABD merkez­li NBC News’e verdiği demeçte

Putin’in, Trump’a İstanbul’da bu yıl yapılan 3 turluk görüşme­leri anımsatarak müzakerelere devam etmeye hazır oldukları­nı belirttiğini aktardı. Lavrov, Zelenskiy’nin acil önceliğinin Putin ile görüşmek olduğunu söylemesini “oyun” olarak nite­lendirerek, ABD’deki toplantı­ya katılan Ukraynalı ve Avrupa­lı aktörlerin Alaska’da Trump ile Putin arasında konuşulan güvenlik meselesini “çarpıtma­ya” çalıştıklarını savundu. Lav­rov, ayrıca tarafların 2022’deki İstanbul görüşmelerinde olası anlaşmayı müzakere ettiklerini ancak dönemin İngiltere Baş­bakanı Boris Johnson ve ABD Başkanı Joe Biden’ın bunu “en­gellediğini” söyledi.

Ukrayna’dan Macaristan’a “enerji” yanıtı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Ukrayna’nın enerji tedariklerine saldırdığına yönelik açıklama yapan Macar mevkidaşı Peter Szijjarto’ya “Enerji güvenliğiniz kendi elinizdedir. Diğer Avrupa ülkeleri gibi çeşitlendirin ve Rusya’dan bağımsız hale gelin” ifadeleriyle tepki gösterdi. Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin ulusal günlerini Macaristan’ı tehdit etmek için kullandığını ve Ukrayna’nın Macaristan’ın enerji tedarikine ciddi saldırılarda bulunduğunu savunmuştu. Szijjarto, “Macaristan’ın hiçbir ilgisi olmayan bir savaş, egemenliğimizin ihlal edilmesini asla haklı gösteremez” demişti.

ABD, Rusya’ya baskı için Hindistan’a tarife uyguluyor

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Başkan Donald Trump’ın, Ukrayna ile barışması için Rusya’ya Hindistan’a uyguladığı tarifeler yoluyla ekonomik baskı yapmaya çalıştığını belirtti. Vance, NBC News’e verdiği demeçte, Trump’ın Rusya’ya karşı agresif ekonomik baskı uyguladığını savundu. Vance, “Örneğin, Rusların petrol ekonomisinden zengin olmasını zorlaştırmak için Hindistan’a ikincil gümrük vergileri uyguladı” dedi. Vance, Trump’ın Moskova yönetimini “dünya ekonomisine dahil etme” niyetini taşıdığını ancak bunun, Rusya’nın Ukrayna ile arasında devam eden savaşı durdurması koşuluyla hayata geçirilebileceğini söyledi. JD Vance, Ukrayna- Rusya arasında devam eden savaşı, çıkan sorunlara rağmen bitirebileceklerine inandığını da belirtti. Vance, Ukrayna’ya ABD askeri gönderilmeyeceği konusunda Trump’ın “çok net” olduğunu, ancak Ukraynalıların Rusya’ya karşı kendilerini savunmak için ihtiyaç duydukları güvence konusunda “aktif rol oynamaya” devam edeceklerini kaydetti.

Norveç’ten Ukrayna’ya destek sözü

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, ülkesinin Ukrayna’ya güçlü desteğini sürdüreceğini söyledi. Store, Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki resmi temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Norveç’te yayın yapan NRK televizyonuna göre Store, Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını yineleyerek, “Rusya, bizim komşumuz ve başka bir komşuya saldırdı. Dolayısıyla Ukrayna’nın yaptığı şey, sadece kendisini savunmak değil aynı zamanda önemli Avrupa ilkelerini de savunmaktır” dedi. Norveç’in Ukrayna’ya güçlü desteğini sürdüreceğini vurgulayan Store, “Nansen Destek Programı kapsamında sağlanan olağanüstü desteğin sürdürülmesi önemli. Ziyaretim sırasında bunu Ukrayna’ya iletmenin doğru olduğunu düşünüyorum” diye konuştu. Norveç Başbakanı Store, önceki gün, Almanya ile işbirliği içinde yaklaşık 695 milyon dolarlık savunma sistemlerinin Ukrayna’ya ulaştırılacağını açıklamıştı.