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Ukrayna, silah bırakan Rus askerine 5 milyon ruble verecek

Ukrayna Savunma Bakanlığı, silah bırakan Rus askerlerine özgürlük ve 5 milyon ruble para yardımı garantisi verdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Rusya’nın Ukrayna’da ilerleyişi devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanlığı silah bırakan Rus askerlerine özgürlük ve para yardımı garantisi verdi. Savunma Bakanı Aleksey Reznikov yaptığı açıklamada, "Rus asker, seni topraklarımıza ölmeye ve öldürmeye gönderdiler. Suç sayılan emirleri yerine getirme. Eğer silahını bırakırsan size af ve 5 milyon ruble (yaklaşık 645 bin TL) garantisi veriyoruz. İşgale devam edenlere merhamet edilmeyecek" dedi.

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