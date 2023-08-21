Ukrayna tahıl gemileri için global sigortacılar ile çalışacak

Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Oleksandr Gryban, Financial Times'a yaptığı açıklamada anlaşmanın ilgili bakanlıkların yanı sıra yerel bankalar ve Lloyd's of London dahil uluslararası sigorta grupları arasında görüşüldüğünü ifade etti.

Planın önümüzdeki ayın başlarında uygulamaya konabileceğini ve 5-30 kadar geminin Ukrayna sularının "tehlikeli noktası" olarak tanımladığı bölgeden geçerken sigorta kapsamına alınabileceğini anlatan Gryban, "Bu, yapının nasıl ilerleyeceğine ve hükümet ile özel sigorta şirketleri arasında risk paylaşımının ne düzeyde olacağına bağlı" dedi.