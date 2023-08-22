Ukrayna, tahıl gemileri için global sigortacılar ile görüşüyor

Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Oleksandr Gryban, Financial Times'a yaptığı açıklamada anlaşmanın ilgili bakanlıkların yanı sıra yerel bankalar ve Lloyd's of London dahil uluslararası sigorta grupları arasında görüşüldüğünü ifade etti.

Planın önümüzdeki ayın başlarında uygulamaya konabileceğini ve 5-30 kadar geminin Ukrayna sularının "tehlikeli noktası" olarak tanımladığı bölgeden geçerken sigorta kapsamına alınabileceğini anlatan Gryban, "Bu, yapının nasıl ilerleyeceğine ve hükümet ile özel sigorta şirketleri arasında risk paylaşımının ne düzeyde olacağına bağlı" dedi.

Tarım sektöründe Ukrayna'nın en büyük kuruluşu olan Agragian Council'in başkan yardımcısı Denys Marchuk, Ukrayna'nın gemi sahiplerini Rus ateşi altında kalan limanlarına çekmek üzere gemilerin sigortalanması için halihazırda 20 milyar hryvnia yani 547 milyon dolar bütçe ayırdığını söyledi. Marchuk, "Her gemi sahibi gemilerini belirsizlik görülen bir ortama sokmayı göze alamaz" dedi.

Yeni rota kullanılabilir

Bu arada Ukraynalı bir kıdemli tarım sektörü yetkilisi, ülkesinin Karadeniz'de yeni kullanılmaya başlanan ihracat koridorunu hububat ihracatında kullanmayı değerlendirdiğini söyledi. Geçen hafta bahsi geçen rotayı kullanan ilk gemi sorunsuz geçiş yapmış ve sonrasında başka kargo gemileri de başarılı şekilde yolculuklarını tamamlamışlardı.