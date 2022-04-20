Ukrayna: Tüm AB ve NATO ülkelerine silah yardımı için ihtiyaç listesi sunduk

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu başkent Sofya'da, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile görüştü.

Görüşmenin ardından ülkenin en büyük özel televizyon kanallarından BTV’ye demeç veren Kuleba, görüşmede Bulgaristan’dan silah yardımı istediğini kaydetti.

Kuleba, "Biz tüm AB ve NATO üye ülkelerine savaş uçaklarından zırhlı yeleklere kadar silah yardımı için ihtiyaç listesi sunduk. Bulgaristan her iki teşkilatın üyesi ancak zorlama yok çünkü Bulgaristan’ın ulusal çıkarlarına saygı duyarız." diye konuştu.

Her ülkenin Ukrayna'ya vereceği desteğin, askeri yardımla sınırlı olmadığını vurgulayan Kuleba, "Biz Bulgaristan’ın Ukraynalı göçmenleri ağırlamasını, ülkemizin AB entegrasyonuna verdiği desteğini takdir ediyoruz. Umarım, Bulgar hükümeti Ukrayna için her türlü yardım olanaklarını değerlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Kuleba, Karadeniz bölgesinin bir barış ve refah alanı olması için Rusya’ya karşı yaptırımların devam etmesi gerektiğini de iddia etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Rumen Radev ise Bulgaristan’ın savaşın daha ilk saatlerinde Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırısını kınadığını ve Rusya’ya karşı yaptırımlar uygulamalarına destek verdiğini kaydetti.

Radev, "Bulgaristan Ukraynalı göçmenlerine kapılarını açarken Bulgarlar yüreklerini ve evlerini de onlara açtı. 91 bini aşkın göçmen ülkemizde sığındı." dedi.

Koalisyon hükümetinin Ukrayna’ya silah yardımı sorunu

Dörtlü koalisyon hükümetiyle yönetilen Bulgaristan'da, Ukrayna'ya yapılacak silah yardımı meselesi tartışmalara neden oldu.

Koalisyon ortaklarından Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) lideri ve ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Korneliya Ninova, Ukrayna'ya yapılacak bir askeri yardıma onay vermeyeceklerini açıkladı.

Rusya’ya yönelik yaptırımlarını da şiddetle eleştiren Ninova, "Ukrayna'ya bir mermi bile yollanırsa biz parti olarak koalisyondan ayrılacağız." diye konuştu.