  1. Dünya Gazetesi
  2. Dünya
  3. Ukrayna ve ABD'den Rusya'ya karşı 'caydırıcılık paketi'
Takip Et

Ukrayna ve ABD'den Rusya'ya karşı 'caydırıcılık paketi'

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Rusya'ya karşı kapsamlı ekonomik yaptırımları da içeren bir caydırıcılık paketi üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'ya karşı kapsamlı ekonomik yaptırımları da içeren bir caydırıcılık paketi üzerinde ABD'yle çalıştıklarını bildirdi.

Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı için bulunduğu İsveç'te Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile görüştüğünü belirtti.

Görüşmede güçlü Ukrayna-ABD stratejik ortaklığını teyit ettiklerini aktaran Kuleba, "Rusya'yı başka saldırgan hareketlerden uzaklaştırmak için sert ekonomik yaptırımları içeren kapsamlı bir caydırıcılık paketini geliştirmek için sıkı bir şekilde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

 

Çavuşoğlu: Sükunet ve gerginliğin düşürülmesini tavsiye ediyoruzÇavuşoğlu: Sükunet ve gerginliğin düşürülmesini tavsiye ediyoruzGündem

 