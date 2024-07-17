Ukrayna ve Belçika'dan 150 milyon Euro'luk iş birliği

De Croo, iş birliği konusunda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu anlaşma, Federal Kalkınma Ajansı'nın (Enabel), Ukrayna'nın enerji ağının kışa hazır hale getirilmesi, hastanelerin ve okulların yeniden inşası ve çok daha fazlasını başlatmasına olanak tanıyacak" ifadesine yer verdi.

Yetkililer, anlaşma kapsamında tahsil edilecek 20 milyon Euro'luk ilk ödemenin, başkent Kiev'de enerji tesislerinin, hastanelerin ve ülke genelindeki okullara ek sığınaklar inşa edilmesi için kullanılacağını belirtti.