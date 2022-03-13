Ukrayna'da ABD'li gazeteci öldürüldü

Kiev Emniyet Müdürü Andriy Nebytoy, ihtilaf bölgelerinden haber yapan ödüllü gazeteci Brent Renaud’nun vurularak hayatını kaybettiğini duyurdu. Nebytoy yaptığı açıklamada Renaud’nun New York Times gazetesi için çalıştığını gösteren bir basın kartının görüntüsünü de paylaştı.

Kiev polisine göre ABD’li gazeteci bir araba içinde diğer yabancı gazetecilerle birlikteyken Rus birlikleri araca ateş açtı. Renaud ile birlikte bir meslektaşının da yaralandığı belirtiliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullıvan, “Kiev yakınlarında ABD'li gazetecinin öldürülmesiyle ilgili daha fazla bilgi almak için ortaklarımıza ve müttefiklerimize danışacağız. ABD ve müttefikleri Putin'e baskıyı artırmaya devam edecek.” dedi.

NYT: Bizim için çalışmıyordu

ABD’li gazete ise Renaud’nun hayatını kaybettiği sırada New York Times için çalışmadığını açıkladı. New York Times, Brent Renaud’un hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyulduğunu belirtti.

Açıklamada, “Geçmişte New York Times'a katkıda bulunmuş olmasına rağmen, Ukrayna'daki herhangi bir iş için görevlendirilmedi. Paylaşılan basın kartı, yıllar önce bir başka bir iş için verilen New York Times basın kartıdır.” ifadelerine yer verildi.

Renaud son 20 yıldır Irak, Afganistan, Mısır, Libya gibi ihtilaf bölgelerinden insan hikayeleri anlatıyordu. 51 yaşındaki gazeteci ve yönetmen Renault’nun belgeselleri çeşitli ödüllere de layık görülmüştü.