Ukrayna’da askeri uçak düştü: 25 ölü
Ukrayna'nın Harkov bölgesinde askeri uçak düştü, ilk belirlemelere göre 25 kişi hayatını kaybetti.
Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusuna ait AN-26 tipi uçağın Harkov bölgesinde düşmesine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, kazada 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.
Daha önce Ukrayna Acil Servisinden yapılan açıklamada, kazada 22 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı, 4 kişinin ise arandığı ifade edilmişti.
Kurum, daha önce verdiği "uçakta 28 kişinin bulunduğu" bilgisini 27 kişi olarak güncelledi.
2 kişi atlamış
Eğitim uçuşu yaptığı belirtilen uçakta, mürettebat ve Harkov Hava Gücü Üniversitesi öğrencilerinin olduğu kaydedildi.
Harkov Valisi Aleksey Kuçer, uçağın iniş yaparken düştüğünü, hayatta kalan 2 kişinin uçak düşmeden önce kısa mesafede uçaktan atladıklarını söyledi.
Pilotun, uçak düşmeden önce sol motorun çalışmadığını bildirdiğini belirten Kuçer, ne yaşandığının inceleme sonucunda belli olacağını dile getirdi.