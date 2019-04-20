Ukrayna'da başkan adayları futbol stadında "tartıştı"

20 Nisan 2019

Ukrayna Devlet Başkanlığı için yarışan mevcut başkan Petro Poroşenko ve komedyen Vladimir Zelenskiy, 21 Nisan'da yapılacak seçimler öncesi Kiev Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen tartışma programına katıldı.

Stadın içerisine kurulan sahnede yan yana konulan kürsülere çıkan iki aday, bir saatlik programda sırasıyla birbirlerine soru sordu. Tartışmanın başında el sıkışan her iki aday, program bitiminde birbiriyle tokalaşmadan sahneden ayrıldı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığının verdiği bilgiye göre, 70 bin kişilik stattaki programı 22 bin kişi tribünlerden izledi.

Seçimin 31 Mart'taki ilk turunda Vladimir Zelenskiy yüzde 30,24 ile birinci, Petro Poroşenko ise yüzde 15,95 oy ile ikinci olmuştu. Adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçimler, 21 Nisan'da yapılacak ikinci tura kalmıştı.

"Sizin hatalarınızın sonucuyum"

Programda, Poroşenko'nun yaptığı yanlışlar nedeniyle kendisinin adaylığının öne çıktığını söyleyen Zelenskiy, "Ben, sizin hatalarınızın ve sözlerinizin sonucuyum" dedi. Zelenskiy, siyasetçi olmadığını belirterek, sıradan biri olarak mevcut sistemi değiştireceği vaadini verdi.

Zelenskiy'i ülkedeki bazı oligarkların kontrolünde olmakla suçlayan Poroşenko ise, iktidarı kendisine bırakmayacaklarını ifade etti. Poroşenko, halkın tercihini kabul edeceğini belirterek, "Hayat devam edecek. 22 Nisan'da hepimiz devletimizi korumak için birleşmeliyiz" dedi.

Kaynak: AA