Ukrayna'da Belediye Başkanı Rus vatandaşı çıktı! Zelenski harekete geçti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Odessa Belediye Başkanı Gennadiy Truhanov'un Ukrayna vatandaşlığını iptal etti. Ukrayna Güvenlik Servisi'nden (SBU) yapılan açıklamada, Devlet Başkanlığı Vatandaşlık İşleri Komisyonu'nun Truhanov'un vatandaşlıktan çıkarılmasına karar verdiği ve bu kararın başkanlık kararnamesiyle yürürlüğe girdiği bildirildi.

SBU açıklamasında, "SBU'nun tespitine göre Odessa Belediye Başkanı Gennady Trukhanov şu anda Rusya vatandaşıdır ve saldırgan ülkenin geçerli pasaportuna sahiptir. İlgili belgelerin kopyaları Ukrayna özel servislerinde bulunmaktadır" ifadeleri yer aldı. Açıklamada ayrıca Truhanov'un 15 Aralık 2015'te Rus pasaportu aldığı, 10 yıllık geçerliliği bulunan belgenin hâlâ yürürlükte olduğu belirtildi.

"Trukhanov hala saldırgan ülkenin vatandaşı olmaya devam ediyor"

SBU, Truhanov'un 2017'de Rusya'daki bir mahkeme tarafından pasaportunun iptal edilmesine rağmen, bu durumun "Rus vatandaşlığından yasal olarak çıkarıldığı" anlamına gelmediğini vurguladı. Açıklamada, "Dolayısıyla Trukhanov hala saldırgan ülkenin vatandaşı olmaya devam ediyor. Ayrıca Rusya Federal Vergi Dairesi veri tabanında görüntülenen bir kimlik koduna da sahip" denildi.

Odessa'ya askeri yönetim atanacak

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Vasyl Malyuk, cephe hattı ve sınır bölgelerinde, ülkemizin güneyinde Rus ajan ağları ve iş birlikçileriyle mücadele konusunda bilgi verdi. Ayrıca bazı kişilerin Rus vatandaşlığına sahip olduğu da doğrulandı. Bu kişilerle ilgili gerekli kararlar hazırlandı. Kararnameyi imzaladım" ifadelerini kullandı.

Zelenski'nin, Odessa'da Truhanov'un yerine askeri bir yönetim atayacağı öğrenildi.

"Rus pasaportum yok"

Vatandaşlığının iptal edilmesinin ardından açıklama yapan Truhanov ise iddiaları reddetti. "Hiçbir zaman Rus pasaportu almadım. Ben Ukrayna vatandaşıyım" diyen Truhanov, görevini sürdürebildiği sürece yerine getireceğini ve kararı mahkemeye taşıyacağını belirtti.