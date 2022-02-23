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Ukrayna'da devlet kurumları siber saldırıya uğradı

Ukrayna'da Dışişleri Bakanlığı, Hükümet ve Parlamentonun internet siteleri siber saldırıya uğradı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov, saat 16.00 sularında Ukrayna devletine büyük ölçekli siber saldırı başladığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, Hükümet ve Parlamentonun sitelerine erişimde sorun yaşandığını aktaran Fedorov, Ukrayna'nın e-devlet uygulaması "Diya"nın ise saldırının üstesinden geldiğini ve sorunsuz çalıştığını kaydetti

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