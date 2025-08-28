Ukrayna'da dünyayı sarsan skandal: Çernobil'de tarım yapıp, dünyaya sattılar

Nükleer felaketin yaşandığı Çernobil'e 3 saat uzaklıktaki Zhytomyr bölgesindeki radyoaktif topraklarda ayçiçeği yetiştirmek için anlaşmalar yapan bir köy muhtarı ile dört özel şirketin yöneticisinin 1.790 hektarlık alandan elde ettikleri ürünleri ekmek fabrikalarına satmayı planladığı, tonlarca ürünün de hasadının yapıldığı ortaya çıktı.

Radyasyonlu ürünleri dünyaya sattılar

Durumun ortaya çıkması ile savcılık olaya karışanlar hakkında soruşturma başlatırken, 360 ton radyasyolnu ayçiçeği hasadı gerçekleştirildiği ve ürünlerin hem bölge dışına ihraç edildiği hem de iç piyasada satıldığı ortaya çıktı.

Söz konusu faaliyet nedeniyle Ukrayna'nın yaklaşık 102 bin euro zarar gördüğü öğrenilirken, olaya karışanlar hakkında görev suistimali, radyasyon güvenliği kurallarını ihlal, mal ve para zimmeti ile kara para aklama suçlamalarından dava açıldı.

4 bin kilometrelik alan radyasyonla kirlenmişti

Ukrayna'da 26 Nisan 1986’da gerçekleşen reaktör patlaması, tarihin en kötü nükleer kazası olarak kayıtlara geçmişti. Ukrayna ve Belarus başta olmak üzere 4 bin kilometrelik bir alan radyoaktif madde ile kirlenmiş ve 350 bin kişi tahliye edilse de kazanın etkisi nedeniyle binlerce kişi radyasyona bağlı hastalıklara yakalanmıştı.

Öte yandan uzmanlar, kirli topraklarda yetiştirilen gıdaların radyoaktif madde içerebileceği konusunda uyarıyor. Bu tür yiyeceklerin tüketilmesinin uzun vadede hasara yol açabileceği ve kanser riskini önemli ölçüde artırabileceği ifade ediliyor.