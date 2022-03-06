Ukrayna'da ekonomi savaş durumuna geçirildi

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, ülke ekonomisinin savaş durumuna geçirildiğini

duyurdu.

Reznikov, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna’daki son duruma ilişkin

açıklamalarda bulundu.

Ülke ekonomisini savaş durumuna geçirdiklerini belirten Reznikov, “Fabrikalar ve üretim

tesisleri, çalışmaya devam ediyor, askeri emirleri yerine getiriyor, teçhizatı tamir ediyor ve

askeri ganimetleri silaha dönüştürüyor." ifadesini kulandı.

Reznikov, savaşmak için ülkedeki fabrikaların her birinin çalışması gerektiğini ve

yardımlarına ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.