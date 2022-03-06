Ukrayna'da ekonomi savaş durumuna geçirildi
Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, ülke ekonomisinin savaş durumuna geçirildiğini ve fabrikaların savunma ihtiyaçlarını yerine getirmek için çalışmaya devam ettiğini bildirdi.
Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, ülke ekonomisinin savaş durumuna geçirildiğini
duyurdu.
Reznikov, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna’daki son duruma ilişkin
açıklamalarda bulundu.
Ülke ekonomisini savaş durumuna geçirdiklerini belirten Reznikov, “Fabrikalar ve üretim
tesisleri, çalışmaya devam ediyor, askeri emirleri yerine getiriyor, teçhizatı tamir ediyor ve
askeri ganimetleri silaha dönüştürüyor." ifadesini kulandı.
Reznikov, savaşmak için ülkedeki fabrikaların her birinin çalışması gerektiğini ve
yardımlarına ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.